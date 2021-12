Entenda a polêmica com o vídeo sobre consumo de carne do Bradesco

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Bradesco lançou uma solução onde os seus clientes podem calcular sua emissão de carbono no dia. Com o foco em sustentabilidade, um vídeo, que já foi retirado do ar, oferecia dicas de como reduzir sua pegada de carbono com mudanças na rotina.

O vídeo gerou uma polêmica nas redes sociais com os clientes do agronegócio do banco, já que uma das medidas para diminuir a pegada de carbono era reduzir o consumo de carne. As personagens do vídeo explicam a prática de comer um prato sem carne pelo menos um dia da semana, às segundas feiras, no movimento que ficou conhecido como Segunda Sem Carne.

Após a manifestação de alguns clientes, em nota, o Bradesco reafirmou seu apoio ao agronegócio brasileiro e sua “crença indelével” no setor como vetor de crescimento do país. No comunicado, o Bradesco diz que a posição manifestada por “influenciadores digitais” em relação ao consumo de carne bovina é “descabida”, mas reconhece que, “lamentavelmente”, acabou associada à empresa.

Agora, o vídeo de divulgação do banco fala apenas da possibilidade de calcular a sua emissão de carbono. Confira a seguir:

Fonte: Istoé