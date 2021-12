Engenheiros protestam em frente à Aleac pela atualização do piso salarial instituído pela Lei Cartaxo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manifestação começou nessa terça-feira (14) com entrega de carta de repúdio na Casa Civil e depois categoria vai para frente da Aleac.



Engenheiros do AC protestam pela atualização do piso salarial instituído pela Lei Cartaxo — Foto: Arquivo/Senge

Os engenheiros que atuam no quadro público do Acre fazem um protesto nesta terça-feira (14) em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para pedir a atualização do piso salarial da categoria, instituído pela Lei Cartaxo.

Conforme o Sindicato dos Engenheiros do Acre (Senge-AC), que representa engenheiros, arquitetos, médicos veterinários, zootecnistas, geólogos, geógrafos e tecnólogos, o grupo se reuniu na Casa Civil para entregar uma carta de repúdio e, em seguida, foram para frente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

“É uma carta de repúdio onde manifestamos nosso descontentamento com a forma que o governo vem tratando nossa categoria. Estamos em uma negociação que se arrasta desde 2019, apresentamos uma proposta em janeiro de 2019 e em abril do mesmo ano o governo mandou a contraproposta, mas desde lá a gente vem aguardando, tendo toda paciência por conta dos impeditivos legais, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de ajuda aos estados”, disse o presidente do sindicato, Claudio Mota.



Grupo foi para frente da Aleac protestar por atualização do PCCR — Foto: Arquivo/Senge

Ao g1, o governo informou que a Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais (Segov) ouviu a categoria dos engenheiros sobre a revisão do PCCR, baseada na Lei Cartaxo e que já foi informado aos trabalhadores que este ano não é possível fazer a atualização, por conta do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo afirmou que se mantém aberto para melhorias futuras.

O sindicalista informou ainda que em outubro deste ano a categoria voltou a tentar negociar com o governo o reajuste no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), mas não obteve resposta.

“O Estado calou-se, já enviamos dois ofícios e não obtivemos resposta. Então, a categoria deliberou na semana passada em assembleia geral que iriamos fazer esse manifesto para ver se o governo volta às tratativas”, afirmou.



Engenheiros foram primeiro na Casa Civil entregar carta de repúdio ao governo do AC por falta de negociação — Foto: Arquivo/Senge