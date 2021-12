Engenheiros do estado se declaram em “estado de greve”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os engenheiros tiveram uma promessa de Gladson Cameli durante a campanha de 2018 que em 03 de janeiro de 2019, enviaria a Lei Cartaxo para a Assembleia Legislativa, mas três anos depois nada foi feito, apesar do governador ser filiado so Senge, Sindicato da categoria. Veja Aqui

A Lei Cartaxo é o equivalente ao PCCR dos engenheiros. Com os salários defasados em 60% e inúmeras tentativas de negociar com o governo, eles realizaram uma assembleia cerca de sete dias atrás para deliberar sobre os rumos do movimento. Na assembleia decidiram por uma nota de repúdio ao governo do estado caso Gladson não comparecesse à assembleia ou enviasse um representante.

Sem resposta do chefe do Executivo, os engenheiros filiados so Senge, cumpriram a promessa. Em ato realizado na frente da Casa Civil, na manhã desta terça-feira (14), leram a nota de repúdio antes de protocolar. A nota é clara, mostra que os engenheiros estão cientes que o governo conversou com a categoria com a intenção de não concretizar as negociações.

Durante o ato, por unânimidade, a categoria decidiu se declarar em estado de greve, o que significa que uma greve total por tempo indeterminado pode ser decretada a qualquer momento.

Da frente da Casa Civil, os engenheiros se dirigiram para a frente do Palácio onde se misturaram a outras categorias que também estão em protesto. Entre elas, o cadastro de reserva da Polícia Civil com Jorge Souza, o jovem que completa nesta terça-feira, 14 dias acorrentado na frente do Palácio, também cobrando a promessa de campanha de Gladson Cameli.

Em campanha pelo governo do estado, Gladson Cameli (PP), afirmou a eles que se o elegessem, convocaria todos os aprovados no concurso. Os cerca de 500 aprovados e seus familiares não só votaram como fizeram campanha, mas a convocação não aconteceu. Jorge concedeu entrevista ao Cartas na Mesa.

A entrevista com o jovem do cadastro de reserva também está disponível no canal do acreinfoco no YouTube.

Os engenheiros realizaram ainda um ato na frente da Assembleia Legislativa e uma comissão subiu para conversar com os deputados. Na ocasião eles protocolaram a Nota de Repúdio às promessas não cumpridas para dar ciência aos parlamentares. Os engenheiros deram um prazo que expira no dia 03 de janeiro de 2022 para que o governador envie a Lei Cartaxo para apreciação do Legislativo.