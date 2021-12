Enfurecida, Globo tira Fátima Bernardes do ar e famosa descobre substituta pela TV antes de demissão

-------- Continua depois da Publicidade--------

A direção da Globo teria definido que a apresentadora não seguirá no comando do Encontro

Depois do conflito com Fátima Bernardes durante as gravações do Encontro na última semana, a Globo teria batido o martelo sobre o futuro da apresentadora e tentará uma solução para tirá-la das manhãs a partir de 2022.

De acordo com informações de Alessandro Lo Bianco, do A Tarde é Sua, a Globo vai tentar um acordo para “isentar” a apresentadora do Encontro a partir do mês de abril. A proposta seria tirar a apresentadora do programa e colocar Patrícia Poeta em definitivo no matinal.

Garantindo que nem mesmo a apresentadora sabe do plano da Globo, o colunista de Sônia Abrão informou que a emissora carioca não cogita um rompimento de contrato, uma vez que Fátima Bernardes assinou uma renovação há pouco tempo, implicando numa multa de rescisão altíssima.

Segundo Lo Bianco, a alta cúpula vai trabalhar com dois cenários diferentes com a ex-âncora do JN. O primeiro seria uma flexibilização da carga de trabalho, já que ficou nítido nos últimos meses que ela não tem mais o compromisso com a carga horária de um programa diário.

Sendo assim, a emissora deve propor um programa semanal para Fátima Bernardes na grade noturna às terças-feiras, ou às quintas-feiras.

RECISÃO AMIGÁVEL E FÁTIMA FORA DO AR

O outro cenário que a Globo trabalha é com uma rescisão em comum acordo com a veterana, sem ter que pagar a multa de forma integral, mas mesmo assim culminando na demissão.

Segundo Lo Bianco, essa seria a opção que mais agrada a alta cúpula do canal, já a criação de um novo programa noturno implicaria em uma reformulação da grade, afetando outros produtos da casa.

Mesmo com a relação desgastada, o jornalista da RedeTV! apurou que Fátima Bernardes já teria dito a pessoas próximas que não pretende se demitir, justamente por conta da alta multa contratual.

FÁTIMA FAZ O MESMO QUE BONNER E COLOCA A GLOBO NA PAREDE

Conforme explicado por Lo Bianco, o impasse entre Fátima Bernardes e Globo se deu por conta das promessas da antiga diretoria da emissora, que de fato teria prometido uma rotina de trabalho mais flexível.

Inclusive, Fátima Bernardes teria feito algo similar ao que fez seu ex-marido, William Bonner: Apresentou várias exigências para aceitar uma renovação de contrato mais longa, algo que foi aceito pela antiga chefia da emissora.