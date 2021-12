Enfermeira sofre infarto e morre um dia após ser vacinada contra covid

-------- Continua depois da Publicidade--------

A enfermeira Silvia Dal Magro, 45 anos, morreu na noite dessa quarta-feira (22), após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa, quando na manhã desse mesmo dia, a vítima publicou nas redes sociais ques estava com enxaqueca e horas depois foi levada ao hospital, em Sorriso (420 km da Capital), onde chegou espumando pela boca, foi medicada e, supostamente, liberada para voltar para sua residência.

O fato aconteceu um dia após ser vacinada contra a covid-19, com imunizante da Jansen, e a prefeitura de Sorriso investiga se existe relação entre a vacina com a causa da morte.

Na certidão de óbito, a causa da morte foi registrada como parada cardiorrespiratória, mas a prefeitura de Sorriso analisa, por meio de exames, se a morte está relacionada com a vacina.

Silvia sofreu uma parada cardíaca em casa e já chegou sem vida ao hospital. Os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde já coletaram o material para examinar e encaminhar ao Laboratório Central do Estado de Mato Grosso (Lacen). O primeiro diagnóstico indicou que a vítima era portadora de hipertensão e, de acordo com informações do filho da vítima, também tinha pré-diabetes.

No dia do óbito, ela havia publicado em sua rede social que estava com enxaqueca. O filho da vítima afirmou que encontrou a mãe caída, com espuma branca na boca e sangue. Nesse momento, o rapaz ligou para familiares, que levaram Silvia ao Hospital Regional de Sorriso, porém, a unidade de saúde orientou que a vítima fosse reencaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Já na UPA, a enfermeira teria sido medicada e liberada para voltar para casa. No entanto, sofreu a parada cardiorrespiratória em sua residência, foi novamente socorrida, mas não resistiu e chegou à unidade de saúde já sem os sinais vitais e a morte foi constatada.

Sobre o esquema vacinal da enfermeira, a Prefeitura do município informou que ela não tomou três doses, mas, sim, duas doses da Jansen, já que se trata de um imunizande de dose única e a segunda é a de reforço, que tem sido aplicada em todo país.

O Executivo afirmou haver necessidade de investigar todo o histórico de saúde da vítima e outros fatores que possam ter colaborado para a morte, além da investigação para determinar se o imunizante contribuiu para ocasionar a morte.

Veja abaixo a nota da Prefeitura de Sorriso

A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que:

– Lamenta muito o ocorrido e externa sua solidariedade aos familiares e amigos neste momento de profunda dor;

– A vítima já chegou em óbito na unidade de saúde, e era portadora de hipertensão arterial. Nos últimos registros da Secretaria de Saúde, consta internação em julho de 2020 para tratamento de Covid-19, quando obteve alta;

– Como último registro, há histórico de acompanhamento no Ambulatório Multiprofissional de Especialidades (AME) para tratamento endócrino e pneumológico em setembro de 2020, mas não há mais registros de retorno, da mesma forma que este atendimento não se relaciona de forma alguma à Covid;

– Ainda ontem à noite, logo após o ocorrido, a Prefeitura, via Secretaria de Saúde, acionou todos os órgãos de vigilância em Saúde do Estado, informou sobre as condições do óbito e também sobre o fato de a mulher ter tomado a dose de reforço contra a Covid-19 no dia 21, um dia antes de sua morte. Todos os protocolos disponíveis nestes casos foram, e seguem sendo adotados, inclusive com a coleta de material para examinar uma possível relação entre os fatos, que foi encaminhado ao Lacen;

– Cabe destacar que é necessário investigar todo o histórico de saúde da vítima e outros fatores que possam ter contribuído para este desfecho, para que se possa emitir qualquer parecer definitivo.

Mais uma vez, a Prefeitura reitera sua solidariedade à família, reforça que, assim que ficou sabendo do ocorrido, imediatamente tomou as medidas necessárias neste caso, está acompanhando toda a situação, e segue adotando todos os protocolos disponíveis.

