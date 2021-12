Enchentes: Bahia decreta situação de emergência para mais 47 cidades

-------- Continua depois da Publicidade--------

Número de mortos em decorrência do excesso de chuvas já chega 18; governador sobrevoa regiões atingidas e declara: “tragédia gigantesca”.

Itamaraju é um dos municípios invadidos pelas águas e em situação de emergência – (crédito: Isac Nóbrega/PR)

Em novo decreto neste domingo (26/12), o governador da Bahia, Rui Costa (PT), incluiu mais 47 cidades na lista de municípios em situação de emergência por conta das enchentes que atingem o estado. Agora, 72 cidades estão com a medida vigente — até este sábado (25/12), eram 25.

Com a publicação, os órgão ficam autorizados a apoiar as ações de resposta ao desastre. Na prática, as cidades têm mais flexibilidade de ação.

As cidades que agora estão em situação de emergência são: Anagé, Angical, Arataca, Aurelino Leal, Barra do Choça, Belo Campo, Brejolândia, Caatiba, Caetanos, Camacan, Canavieiras, Coaraci, Cotegipe, Dário Meira, Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu, Governador Mangabeira, Ibicaraí, Ibipeba, Igrapiúna, Iguaí, Ipiaú, Itabuna, Itaju do Colônia, Itapé, Itapetinga, Itapitanga, Itaquara, Itororó, Jequié, Jussiape, Lafaiete Coutinho, Manoel Vitorino, Marcionílio Souza, Milagres, Pau Brasil, Poções, Santanópolis, Santa Inês, Sapeaçu, Ubaíra, Ubatã, Uruçuca, Valença, Vitória da Conquista e Wanderley.

Antes, as cidades que estavam em situação de emergência eram: Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Encruzilhada, Guaratinga, Ibicuí, Ibirapuã, Ilhéus, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Macarani, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda.

Mortes

O número de mortes em decorrência das enchentes subiu para 18. Até a tarde de sexta-feira (24/12), a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado e as prefeituras dos municípios atingidos registraram 4.185 desabrigados e 11.260 desalojados pelas inundações. O número de feridos é de 286 e a população total atingida chega a 378.286.

Para este domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mantêm o alerta de risco de novas inundações e deslizamentos de terra na Bahia. As precipitações devem continuar, com possibilidade de se estender, pelo menos, até a próxima terça-feira (28/12), segundo o Cemaden.