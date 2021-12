Enchentes ameaçam derrubar ponte em Itabuna e inundam lojas de centro comercial

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com a intensificação das chuvas na região sul da Bahia neste Natal, a cidade de Itabuna foi uma das mais atingidas pela tragédia. Vídeos registrados pela população do município mostram um forte volume de água de um rio ameaçando derrubar uma ponte, além de registros de como amanheceu o centro comercial da cidade: completamente alagado.

Nas imagens, é possível ver a água se movimentando rapidamente, com uma grande concentração de vegetação sendo deslocada pela força do rio Cachoeira. Os moradores aparecem falando” vai derrubar”, se referindo à ponte que fica sobre o curso de água, e alertam aos pedestres que passam por perto para que saiam do local. Outro vídeo mostra rachaduras na estrutura, uma das principais do município, localizada nas proximidades da Câmara de Vereadores da cidade.

Já outros vídeos demonstram a situação de um do grande centro comercial de Itabuna, na Avenida Cinquentenário. Nos registros, aparecem pessoas observando a rua, completamente alagada, impossibilitadas de se aproximarem das lojas. O interior de estabelecimentos também foi inundado, assim como casas da população.

Uma das gravações expõe o interior de uma residência alagada, no distrito de Mangabina, na cidade, com os móveis encharcados e objetos boiando na água.

De acordo com dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec), há 4,2 mil desabrigados e 11,2 mil desalojados na região sul da Bahia. Além disso, 17 pessoas morreram em decorrência das enchentes e 286 ficaram feridas. A população atingida está quase em 380 mil pessoas, em 66 municípios em estado de emergência.