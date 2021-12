“Encerramos o ano mais produtivo da Casa do Povo”, diz Nicolau após última sessão na ALEAC

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com uma sessão extraordinária, que durou mais de três horas, os deputados estaduais encerraram na noite desta quinta-feira (16), as atividades na Assembléia Legislativa em 2021. O presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior fez uma avaliação sobre os trabalhos ao longo desse ano, onde destacou a pluralidade,o amplo debate e o fortalecimento da democracia.

“Esse ano este parlamento aprovou mais de 200 moções e matérias do executivo que irão impactar diretamente na melhoria da qualidade de vida do povo acreano. Cito aqui o abono da educação e o orçamento de mais de sete bilhões para o ano que vem. Encerramos o ano mais produtivo da Casa do Povo”, disse Nicolau.

Na sessão que marcou o início do recesso legislativo, oposição e bancada de apoio ao governo reafirmaram o compromisso de respeito mútuo. Nicolau agradeceu a forma como o governo vem tratando o legislativo e aproveitou para desejar boas festas e um ano novo cheio de realizações.

Nesta sexta-feira a ALEAC realiza ainda uma sessão solene onde serão entregues o título de cidadão acreano e moções de aplausos para várias personalidades.