ENCAPUZADOS: Bandidos trancam vítima no banheiro e fazem arrastão em residência

Três bandidos encapuzados realizaram arrastão em uma residência no bairro Esperança da Comunidade, na zona Leste de Porto Velho (RO) durante a noite de terça-feira (21).

Os criminosos chegaram ao local em um carro modelo Gol de cor branca. O trio rendeu um homem de 32 anos que foi ameaçado de morte e trancado no banheiro da casa.

Em seguida, os bandidos saíram recolhendo vários objetos do imóvel e fugiram do local. A vítima conseguiu sair do banheiro e acionou a Polícia Militar.

Buscas foram realizadas, mas os criminosos não foram encontrados. A Polícia Civil irá investigar o roubo a residência.