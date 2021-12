Empresa lança linha de maquiagem assinada pela cantora Marília Mendonça

-------- Continua depois da Publicidade--------

A marca brasileira de beleza e lifestyle Océane planejou no último ano, ao lado de Marília Mendonça, um collab. Era a primeira parceria da cantora associando seu nome a uma linha de produtos.

O CEO e fundador da Océane Michel Chehaibar, conta que Marília teve participação em todos os processos de desenvolvimento do projeto. “O principal desejo dela, desde o início, foi de que a coleção tivesse total sinergia com ela e seus fãs. Ela fez questão de escolher cada uma das cores e texturas, deu opinião sobre as embalagens, queria saber sobre a qualidade dos produtos. Marília perguntava sobre tudo”, afirma Michel.

A trágica fatalidade trouxe questionamentos sobre o melhor momento para divulgar o projeto, que foi desenhado a quatro mãos entre Océane e Marília por 12 meses. O lançamento era previsto inicialmente para 4 de dezembro. A mãe da cantora, Ruth Moreira, manifestou o desejo de dar continuidade aos planos da filha.

“Marília estava muito empolgada com essa parceria. Desde o começo, me pedia opinião sobre quais cores escolher para os produtos que melhor representassem o estilo dela naquele momento. Ela dizia que eu iria amar a linha de maquiagem e realmente ficou linda. Nada mais justo do que fazer acontecer agora o desejo da minha filha”, disse Ruth.

Linha de maquiagem assinada pela cantora Marília Mendonça (foto: Divulgação)

Com o aval, a coleção em edição limitada “Marília Mendonça by Océane. Inspiração que não pode acabar” já está disponível com exclusividade no e-commerce da marca www.oceane.com.br. Parte das vendas será revertida em prol de obras e causas sociais que a cantora apoiava. Uma segunda coleção desenvolvida por Marília, que já está em produção, será lançada em meados de 2022.

A coleção foi pensada a partir do princípio da relação da Marília com a maquiagem por meio dos seus shows. São produtos com cores atemporais que funcionam em situações especiais, como os vividos por ela em cima dos palcos ou no dia a dia. Pensando nas horas a fio que a cantora precisava ficar com a maquiagem impecável, todos os produtos trazem muita durabilidade. Os batons, por exemplo, foram criados com textura matte para manter o máximo de fixação — além de ser a preferida de Marília. As tonalidade vieram da própria cantora, que compartilhou as referências de cores que ela usava.

OS PRODUTOS

Batom líquido: Nas tonalidades Charm (nude), Diva (rosa) e Super Star (vermelha), o batom líquido chega com uma fórmula completa. Composto por óleo de semente de macadâmia, produz um efeito suavizador nos lábios. A textura também é coringa e pronta para todas as horas: de efeito matte, o que garante longa duração.

Paleta de sombras: Uma paleta versátil. Essa era a premissa da cantora para o desenvolvimento do produto. Aqui, ela apresenta seis cores, sendo cinco tons cintilantes e um matte, todos com muita fixação e pigmentação, característica presente em todas as paletas da Océane. As cores são Legend (champagne), Backstage (rose), Records (rosa), Live (dourado), Tour (verde) e Music Star (marrom).

Paleta de iluminadores: Um dos seus itens favoritos na maquiagem era o iluminador e, portanto, não poderia faltar na coleção. A paleta apresenta três tonalidades: Top Hit (pérola), Love Song (rose), Single (dourado).

Blush: Um rose gold que funciona em todos os tons de pele e garante uma cor às maçãs do rosto com um efeito luminoso.

Caneta delineadora: De ponta firme, essa caneta delineadora permite um traço preciso.

Fonte: Correio Braziliense