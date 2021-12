Empresa de Bete Dezembro será multada por não cumprir protocolos em show de Gusttavo Lima

-------- Continua depois da Publicidade--------

Da redação

MANAUS – O Governador do Amazonas, Wilson Lima, declarou nesta quarta-feira (8/12) que a empresa Fábrica de Eventos que realizou o show do cantor Gusttavo Lima no último dia 4 de dezembro, está sendo multada por não ter seguido os protocolos de Saúde contra prevenção da Covid-19.

Além disso, o Governador enfatizou que os eventos com mais de 3 mil pessoas em território amazonense serão suspensos e caso haja descumprimento, as multas serão de R$ 500 mil. O comitê também vai recomendar que não sejam realizados eventos públicos de comemoração de Natal e ano novo pelas prefeituras.

Os eventos com presença de público não poderão superar a lotação de três mil pessoas e deverão se limitar a 50% da capacidade física do espaço, em qualquer hipótese. Isso significa que se o estabelecimento suportar 3 mil pessoas, no máximo, 1,5 mil lugares poderão ser ocupados.

Veja o vídeo: