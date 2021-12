Emenda de Nicolau Junior garante R$ 250 mil de investimentos para o esporte de Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

O esporte da segunda maior cidade do Estado vai receber em 2022 o maior investimento já realizado por meio de uma emenda de um parlamentar estadual. O Deputado Nicolau Junior destinou R$ 250 mil para contemplar atividades esportivas em várias categorias, com foco no futebol.

Na manhã desta sexta feira (10) na Secretaria de Educação, em Rio Branco, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima assinou, na presença de Nicolau e ao lado da secretaria Socorro Neri, o convênio que garante o repasse imediato dos valores.

“Parabenizo o deputado Nicolau pela arrojada iniciativa. Fortalecer o esporte é renovar as esperanças de milhares de pessoas, principalmente nossos jovens. Deixo aqui meu reconhecimento pelo seu constante trabalho á frente do legislativo estadual”, disse Socorro Neri.

Presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Junior fez questão de agradecer ao governador Gladson Cameli, que garante ele, tem prestigiado o parlamento estadual.

“O governador Gladson tem honrado com os vinte e quatro deputados estaduais. Esse reforço para o esporte de Cruzeiro do Sul é mais que uma obrigação nossa. Vai ajudar nossos conterrâneos que tanto precisam de incentivos”, observou.

Zequinha Lima disse que tão logo tomou conhecimento da emenda, determinou que sua equipe realizasse o planejamento para aplicação dos recursos. O gestor disse que serão contempladas todas as equipes da 1• e 2• divisão do futebol cruzeirense e escolhidas com uniformes, bolas, equipamentos para treinos, além de troféus e medalhas para os campeões das competições que serão promovidas ano que vem.

“Fico feliz em saber que a gente tem um deputado esportista. Nicolau é um irmão que a política me deu. Quero agradecer porque havia uma expectativa muito grande. Esse investimento nunca aconteceu em Cruzeiro do Sul. Vamos contemplar todas as equipes e escolhidas da nossa cidade, dando um incentivo sólido para nossos esportistas”, garantiu disse o prefeito.