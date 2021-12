Em Tarauacá, homem mata a ex-mulher na frente dos três filhos pequenos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mais uma barbaridade contra uma mulher foi registrada na noite de sexta-feira (17), em Tarauacá. O ex-marido não aceitou o término do casamento e matou a ex-esposa a facadas , na frente dos três filhos pequenos.

Segundo a família, após a separação ela foi morar em Rio Branco, mas teve que voltar para resolver sobre a divisão dos bens, no caso , a residência do casal uma vez vez ele não vendeu o imóvel para dividir. “Ela tinha ido para Rio Branco com os filhos. Lá ela pedia par ele vender a casa que era dos dois e repartir o dinheiro. Ele não quis vender para não dar a ela e aos filhos. Com isso, ela voltou para Tarauacá e foi para casa junto com os filhos. Então , ele saiu para beber , depois voltou e matou”.