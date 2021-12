Em Sena Madureira: PM recupera motocicleta, evita que celulares sejam arremessados ao presídio e prende dois infratores

-------- Continua depois da Publicidade--------

Policiais Militares do 8° BPM por meio do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) de Sena Madureira, realizaram uma ação um tanto quanto exitosa na noite de ontem, sábado (11) que culminou na recuperação de uma motocicleta que havia sido roubada em Rio Branco, na apreensão de celulares que seriam arremessados por cima da muralha do Presídio Evaristo de Moraes, e na prisão dos envolvidos em tais delitos.

De acordo com informações repassadas pela polícia, uma equipe do GIRO realizava um patrulhamento de rotina pelas ruas da cidade, quando em dado momento nas proximidades da unidade prisional avistaram dois homens em fundada suspeita em uma moto de cor preta.

Ao ver os policiais se aproximando, os suspeitos abandonaram o veículo e saíram em fuga tomando rumo ignorado. Além da motocicleta, a polícia também encontrou uma sacola contendo 04 celulares que seriam arremessados por cima da muralha do presídio, haja vista que os meliantes estavam bem próximo à localidade.

Em seguida, a guarnição iniciou as buscas aos suspeitos e logrou êxito realizando as prisões dos mesmos. Ainda segundo a Polícia, os bandidos residem na região do Segundo Distrito, e havia mandados de prisão contra eles, por em dias anteriores cortarem a tornozeleira eletrônica.

Por serem foragidos do sistema prisional, os homens deverão ser reconduzidos à penitenciária, já a motocicleta e os demais materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.