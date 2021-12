Em RO, bebê dado como morto é encaminhado ao hospital após agente funerário constatar que criança estava viva

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um fato inusitado ocorrido na manhã dessa terça-feira, 28, comoveu toda a equipe de profissionais da área médica da rede pública de Ariquemes, assim como também familiares que estiveram envolvidos com o caso inédito.

Segundo informações ainda extraoficiais coletadas pela equipe de reportagens do Site Ariquemes190 e Canal 35.1 Digital, dão conta que nesta manhã, deu entrada no Hospital Municipal de Ariquemes (HMA) um agente funerário com uma criança recém-nascida aos braços, a qual havia sido constatado sinais vitais.

Na noite anterior, por volta da meia noite de segunda-feira, 27/12, uma jovem, que não sabia que estava grávida, teria procurado a Unidade de Saúde local apresentando forte cólica hemorrágica, foi medicada e liberada. Já em casa, por volta das 2 horas da manhã, o sangramento se intensificou, momento em que houve o nascimento inesperado.

A família enrolou a criança em toalhas e levou o nascituro e a mãe para a Casa de Parto, local onde foi constatado que a criança havia nascido morta. A funerária de plantão foi acionada e coletou a criança, e a encaminhou para a sede da empresa para no dia seguinte realizar os procedimentos fúnebres.

Já na manhã dessa terça-feira, 28/12, por volta das 8 horas da manhã, o agente funerário se assustou, ao manipular a criança e constatar que a mesma estava viva. Diante da constatação, imediatamente o agente funerário conduziu a criança ao HMA, onde esta foi avaliada pela equipe médica de plantão, sendo que em seguida a mesma foi encaminhada para a UTI do Hospital Monte Sinai.

O estado de saúde da criança ainda não foi divulgado oficialmente e a Secretaria de Saúde de Ariquemes já está acompanhando o caso.