Em Rio Branco, Urap Vila Ivonete tem vacinação contra Covid e gripe até às 22h a partir desta segunda (20)

As equipes fazem parte da megaoperação de imunização que conta com nove vans e mais de 120 profissionais atender a população da capital acreana. Vans circulam pela cidade levando todos os imunizantes do calendário vacinal, além de doses de vacina contra a Covid-19. O mutirão começou no último dia 14.

Com o crescimento no número de casos de síndrome gripal, a secretária explicou que as equipes de saúde atendem, diariamente, até 1,2 mil com a dose contra Influenza. Dados da Vigilância de Influenza e outros Vírus Respiratórios da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) mostraram que o estado acreano registrou 11.044 casos de síndrome gripal entre janeiro e o dia 11 de dezembro deste ano.

O número é 17,6% maior dos casos confirmados no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 9.387 casos.

Já no último dia 16, a Prefeitura de Rio Branco fez um alerta para um possível surto de gripe com o avanço da doença no país. As equipes destacam que a melhor forma de se prevenir da doença é tomando a vacina.

A cobertura vacinal da capital acreana estava em menos de 50%. O percentual de cobertura de Rio Branco é de 90%.