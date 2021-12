Em pleno domingo Prefeitura de Sena Madureira intensifica trabalho de drenagem na Rua Monsenhor Távora

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mesmo em pleno domingo, a Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Obras deu continuidade ao serviço de drenagem que está sendo realizado na Rua Monsenhor Távora, nas proximidades da feira livre dos colonos, com o objetivo de resolver problemas de alagamentos na Região central da cidade, durante o período chuvoso.

De acordo com Fabrício Moreira, Subsecretário de Obras, somente neste domingo (12) foram implantadas cerca de 30 manilhas de “1000”. Ele ainda destacou que o trabalho está sendo intensificado para que seja concluído até o meio da semana.

“Estamos atendendo à um pedido do nosso prefeito Mazinho Serafim que preocupado com o término da obra em tempo hábil solicitou que a equipe pudesse trabalhar também neste domingo para aproveitar cada dia de verão. O dia foi bem produtivo, tivemos um bom avanço e a previsão é que essa importante obra seja concluída ainda nesta semana”, frisou.

A obra em questão, é uma das maiores na área de saneamento básico da história de Sena Madureira. O que consolida de vez a gestão do prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira como a que mais investiu na área de drenagem e infraestrutura no centenário município do Vale do Iaco.