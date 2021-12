Em Ouro Preto do Oeste, casa de médico que atende em Jaru tem o portão alvejado com vários tiros de pistola

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um atentado à bala contra a residência de um médico foi registrado na noite desta segunda-feira (20/12) em um bairro da Estância Turística Ouro Preto do Oeste. O portão da moradia do profissional ficou com ao menos 18 perfurações de balas e buracos de estilhaços disparados por arma de fogo, provavelmente pistola calibre .40.

O médico é cirurgião geral e especializado gastroenterologia e endoscopia, e atende em hospital particular em Ouro Preto do Oeste e em clínica especializada nos municípios de Ji-Paraná e Jaru.

Pouco depois do crime que teria sido praticado por dois homens em uma moto, um vídeo e imagem da vítima conversando com PMs ganharam as redes sociais.

A Polícia Militar foi acionada no local onde ocorreu o fato e constatou o atentado e preservou a cena onde havia várias capsulas e fragmentos de balas no chão.

Equipe da Polícia Civil com delegado e agentes que também se dirigiram para a casa assumiu o caso, as capsulas e fragmentos foram recolhidos para serem periciados.

A rua onde o médico mora fica em bairro próximo da BR-364, no outro sentido termina em uma área de reserva urbana.

Câmeras de monitoramento deverão ser usadas pela polícia para rastrear os autores dos disparos efetuados na residência do médico. Imagens: redes sociais.