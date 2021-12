Em menos de 24 horas, PM recupera veículo roubado

-------- Continua depois da Publicidade--------

Guarnições do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) recuperam na manhã deste sábado, 25, um veículo roubado. O fato ocorreu no Bairro Vila Acre e três pessoas foram presas.



As equipes policiais receberam uma denúncia anônima, que um veículo que havia sido roubado no dia anterior estaria escondido em uma residência no bairro Vila Acre. Os militares se deslocaram ao endereço, onde conseguiram localizar o automóvel, um virtus.



No interior do imóvel foram encontradas quatro pessoas, sendo que uma delas conseguiu se evadir do local. Ainda nas buscas foram encontrados um simulacro de arma de fogo, a motocicleta utilizada no roubo do carro, entre outros objetos, sem procedência.

As três pessoas receberam voz de prisão e foram encaminhadas a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas às medidas cabíveis ao caso.