Em menos de 12 horas, Polícia Militar prende três pessoas em flagrante por roubos na capital

Durante o serviço operacional da noite desta quarta-feira, 1, guarnições do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam três pessoas em flagrante delito, pelo cometimento do crime de roubo. As prisões ocorreram em locais distintos da capital acreana.



A primeira prisão ocorreu na rodovia AC 40, em frente ao Parque de Exposições, após o roubo de um veículo, no bairro Ivete Vargas. Um dos envolvidos foi preso no local e o veículo encaminhado à Delegacia para ser restituído ao proprietário.

A segunda prisão ocorreu no bairro Pedro Roseno. Durante a ação conjunta das guarnições do 1º BPM e do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), foi possível localizar os autores, ainda dentro da residência. Dois foram presos com uma arma de fogo e ainda objetos e dinheiro que iriam ser levados do imóvel, após um cerco tático ao local.

Os autores receberam voz de prisão no local do delito e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.