Em meio a temporais, Corpo de Bombeiros monitora dez barragens na Bahia

O coronel Jadson Almeida, assistente do comando-geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, afirmou em entrevista ao jornal O Globo que a corporação monitora cerca de dez barragens no estado.

“Em alguns locais, não houve rompimento, mas a água da barragem transbordou. Então, retiramos famílias de suas residências de forma a protegê-las”, observou o comandante. “A informação que temos é que é uma situação que não ocorre há 32 anos. Eu nunca vi isso na carreira, um volume tão grande de chuva atingindo tantas cidades ao mesmo tempo”, acrescentou.

Os municípios mais afetados são Itabuna, Ilhéus, Itabela, Jucuruçu, Itororó, Itamaraju, Milagres, Mutuípe, Prado, Ubatã, entre outras. Em comunicado, o governador Rui Costa informou que as regiões mais críticas era