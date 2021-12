Em Marechal, exames estão paralisados por contaminação da equipe de saúde por Covid

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os três técnicos que atuam no laboratório central do município de Marechal Thaumaturgo estão com sintomas de Covid-19 e a realização de exames está suspensa a partir desta quinta-feira, 9, por um período de cinco dias.

O prefeito Isaac Piyãko (PSD) afirmou que desde novembro os casos de Covid-19 têm aumentado no município, mas sem nenhuma ocorrência grave. “No serviço público, onde as pessoas trabalham juntos em salas fechadas, é comum a contaminação de grupos, mas não temos certeza se eles pegaram Covid no laboratório”, explicou.

A secretaria de saúde, por meio de nota, emitiu um alerta para a população de Marechal Thaumaturgo devido ao aumento do número de casos de Covid-19 no município.

No mês de novembro, 106 casos positivos e só nos primeiros nove dias de dezembro, já são 23 casos confirmados. Em razão dos números, o prefeito Isaac Piyãko suspendeu a festa de réveillon.

“Não faremos a festa para evitar aglomeração e o aumento maior ainda dos números. Só faremos uma entrega de presentes no dia 23 de forma organizada”, explicou.