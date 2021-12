Em Manaus, Whindersson Nunes é ovacionado em show na Arena da Amazônia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em termos de público, o próprio comediante já havia adiantado que esse foi o maior show da sua carreira.

Na noite deste sábado, 11, Whindersson Nunes ‘entregou’ tudo e realizou o maior show da sua vida na Arena da Amazônia, em Manaus, e foi recebido como um astro do rock pelo público amazonense.

“Isso é MANAUS“, escreveu Whindersson ao mostrar vídeo do show. Com um público de 30 mil pessoas – lotação máxima permitida no estádio atualmente devido ao decreto do governo do Amazonas para evitar nova onda da Covid-19 – a arena foi iluminada pela multidão de fãs e por fogos de artifício.

Ficou mais que evidente que o carinho que o comediante demonstra por Manaus vem de uma reciprocidade do público local.

Ao caminhar até o palco, ele foi ovacionado pelos fãs amazonenses, dando a impressão de que se tratava de um astro do rock chegando ao seu show.

O show, que contou com monitoramento da Vigilância Sanitária, teve 50% da capacidade máxima de público permitida da Arena da Amazônia, devido ao decreto.

Ao chegar em Manaus, Whindersson fez questão de lembrar o público de tomar todos os cuidados. Era necessário levar o comprovante de pelo menos 2 doses da vacina contra covid-19, e máscara.

Outros detalhes para evitar que o vírus se espalhe foram que o público não podia ficar em pé, transitando, e ficou proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas.

