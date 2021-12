Em guerra com Silvio Santos, Globo rouba fenômeno do canal e solta comunicado debochando da rival

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma das novelas mais queridas no Brasil dos anos 1990, e um dos maiores fenômeno de audiência durante sua exibição no SBT, Maria do Bairro foi adicionada nesta sexta-feira (10) ao catálogo do Globoplay, plataforma de streaming da Globo.

Além da líder de audiência “roubar” a trama mexicana de Silvio Santos, a emissora ainda fez questão de debochar da situação. Através das redes sociais, em um vídeo de divulgação, a Globo fez uma dublagem provocante em cima das imagens da novela.

“Sabe que eu até gostava do meu antigo bairro, os sábados eram animados, os domingos legais, a praça era bem simples, mas pelo menos era nossa. Só que agora, eu tô de bairro novo”, começou a dublagem de Maria Do Bairro, fazendo referência aos programas famosos do SBT.

“E já posso afirmar, eu achei o meu lugar. Daqui ninguém me tira”, diz em outro trecho do vídeo do vídeo divulgado no Twitter da plataforma da Globo.

ENRREDO DE MARIA DO BAIRRO

A trama da novela é desenvolvida a partir da atriz e cantora Thalía, uma jovem que cresceu em um lixão e em uma reviravolta da vida, acaba indo morar na mansão de um milionário graças à ajuda de um padre.

Lá, ela se apaixona pelo filho do dono de todo o dinheiro, ao mesmo tempo que sofre nas mãos da família que a despreza por sua origem humilde.

Ao todo, são 185 capítulos com cerca de 23 minutos de Maria do Bairro, que assinantes da plataforma de streaming da Globo terão acesso.

Investindo pesado no gênero mexicano, a Globo ainda traz outras novelas do pais, como A Usurpadora e Marimar, exibidas por aqui, também através das telas do SBT, a partir dos anos 1980. As tramas ficaram marcadas na história da televisão brasileira