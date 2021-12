Em Feijó três pessoas são presas por furto e roubo, objetos foram recuperados pela Polícia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em uma ação conjunta das policias civil e militar do município de Feijó, interior do estado do Acre, culminou com o encerramento da ação criminosa de uma quadrilha que furtava objetos em lojas.

A ação três pessoas envolvidas no crime foram presas e vários objetos que haviam sido furtados pelo bando recuperados, tais como aparelhos de televisão, notebooks e outros eletrônicos.

De acordo com informações, tais objetos e bens foram furtados no ultimo dia 18 de novembro e durante percurso das investigações pessoas envolvidas nos crimes de furto, receptação foram identificadas e todas presas.

Segundo o delegado, Railson Ferreira a polícia civil, com apoio da polícia militar encaminhou ao presídio e ao ISE 35 pessoas no ano de 2021, por terem cometidos crimes contra o patrimônio em desfavor do comércio local.