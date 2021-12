Em fase de implementação de novo sistema de atendimento de ocorrências do serviço emergencial (190), profissionais da SEJUSP/PMAC passam por treinamento e capacitação

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante quatro dias, desde segunda-feira, 29 de novembro até a manhã desta quinta-feira, 2, profissionais responsáveis pelo atendimento/empenho/fechamento das ocorrências – militares e civis, passaram por um treinamento, na empresa “COM Soluções”, representante local da Empresa Digitro de Santa Catarina. A nova ferramenta, SiapWeb e SiapMobile, que está em fase de implementação terá seu teste piloto a tarde, na cidade de Senador Guiomard (área do 4ºBPM).

A nova ferramenta, adquirida pelo Governo do Estado do Acre, via Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), será disponibilizada a todas as Forças de Segurança do Estado e como a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 190 é a que atende a maior demanda, o treinamento iniciou-se por ela. Inúmeras são as vantagens oferecidas ao profissional e também ao cidadão.

Dentre elas, permite que a ocorrência seja atendida e finalizada pelas guarnições de rua, por meio de Smartphone disponibilizado as guarnições da PMAC, além de outros recursos tais que podem serem acrescidos ao Boletim de Ocorrência Policial: imagens, áudio e vídeos.

Outra vantagem é um controle maior das ocorrências por parte do COPOM da PMAC no tocante a efetividade do serviço policial prestado, pois há o controle desde a ligação para o Centro até a sua finalização pelos profissionais que estão na rua atendendo as ocorrências.

Outro ponto destacado durante a nova implementação da ferramenta será o GTLOC, que está incluso dentro da telefonia e interage com o SiapWeb e SiapMobile, disponibilizada pelo Governo Federal e as operadoras de telefonia, este recurso permite que a localização de quem está ligando para o serviço emergencial (190); desta forma, inibe o número de trotes recebidos pela COPOM da PMAC, além de dar uma maior agilidade e celeridade ao atendimento das ocorrências.

Capitão Joel Barrozo, Coordenador de Comando e Controle de Operações da Polícia Militar – CCCOPM, destaca a importância da ferramenta, para a atividade policial, principalmente para quem está de serviço na rua e também para a comunidade em geral.

“A ferramenta dará mais agilidade e celeridade lá na ponta, lá no recebimento da ocorrência na Delegacia da Policia Civil, onde ele [policial] não vai mais chegar na Delegacia e finalizar o Boletim de Ocorrência, já irá fazer o fechamento no próprio Smartphone, assim vamos ganhar tempo e evitar que a guarnição fique muito tempo na delegacia, fazendo o preenchimento do BO, dessa forma esperamos que diminua o tempo da guarnição nesse local e retorne o mais breve possível a sua área de atuação, ficando assim disponível para atendimento de outras demandas”, disse o oficial.

Galeria de Imagens: