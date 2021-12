Em entrevista, Meryl Streep diz que perdeu a habilidade de atuar

-------- Continua depois da Publicidade--------

A atriz Meryl Streep, de 72 anos, concedeu recentemente uma entrevista à revista “Entertainment Weekly“. Durante a conversa, Meryl contou que um dos efeitos colaterais do isolamento social durante o período de quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus, foi perder as suas habilidades de atuação e falou ainda sobre os seus trabalhos, como o último na comédia “Não Olhe para Cima” (2021), do diretor Adam McKay.

“Eu achei muito difícil, muito, muito difícil, porque eu tinha consciência que a minha personagem é engraçada e eu não me sentia engraçada durante o lockdown”, disse a atriz sobre sua experiência no filme. “Quando fui gravar entrei no carro, coloquei meu cachorro, dirigi, saí do carro e estava sem falar como ninguém há três semanas”.

“Eu acabei perdendo isso [a capacidade de atuar]. Eu esqueci como atuar, esqueci o que sabia fazer e quem sou eu? Sou essa coisa composta por vários pequenos componentes. Ficar isolado assim meio que remove a sua humanidade”.

Em “Não Olhe para Cima” Meryl Streep dá vida a personagem Janie Orlean, uma presidente dos Estados Unidos que foi inspirada no ex-presidente Donald Trump, e ela ainda tem que lidar com a descoberta de um meteoro que está em rota de colisão com a Terra. O filme ainda tem no elenco Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Jonah Hill, Chris Evans e Cate Blanchett.

Meryl tem o recorde de maior número de indicações de uma única pessoa ao tão reconhecido prêmio do Oscar. Ao todo, são 21 indicações, 17 delas na categoria de melhor atriz e 4 como atriz coadjuvante. Ela já venceu o prêmio três vezes por suas atuações nos filmes “A Dama de Ferro” (2011), “A Escolha de Sofia” (1982) e “Kramer Vs Kramer” (1979).

Fonte: R7