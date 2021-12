Em dez minutos, criminosos armados fazem quatro assaltos em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

No final da tarde dessa sexta-feira, 3, em cerca de dez minutos, dois homens armados fizeram quatro assaltos na Vila Assis Brasil, na zona rural de Cruzeiro do Sul.

O primeiro assalto, a um supermercado, aconteceu as 16h e não há imagens. Já no segundo assalto, que foi filmado, é possível ver que a ação ocorre as 16h24min, também e um mercado. A dupla entra em um mercado e leva dinheiro do caixa e joias da proprietária.

Já em outro vídeo, 6 minutos depois, os homens chegam a um posto de combustível e levam o dinheiro do frentista. Nos dois vídeos é o mesmo homem que age enquanto o outro dá retaguarda.

Segundo testemunhas, na hora da fuga, a moto da dupla falhou. Os homens então assaltaram uma mulher que estava no caminho e levaram a moto dela, somando o quarto assalto. A dona da motocicleta, Naissa Rodrigues, publicou uma foto da moto roubada nas redes sociais. “Se vocês virem essa moto vermelha com adesivo Deus é fiel, por favor, me avisem. Assalto aconteceu em frente do Restaurante da Zeni”, pediu ela na publicação.

Até as 22 horas desta sexta, a Polícia Militar não havia conseguido prender os assaltantes.