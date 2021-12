Em Cruzeiro do Sul, PM apreende três quilos de drogas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma guarnição do Pelotão Ambiental do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) prendeu na manhã deste sábado, 4, um homem de 21 anos, com três quilos de drogas. O fato ocorreu no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul.



Os militares realizavam abordagens quando conseguiram visualizar um cidadão em uma motocicleta. Durante as buscas pessoais, foram encontrados com ele, no interior de sua mochila, três quilos de drogas.



Questionado, ele informou que estaria levando a substância entorpecente para Tarauacá, pela quantia de 1.500 reais. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da cidade, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso