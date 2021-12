Em Cruzeiro do Sul, Gladson Cameli entrega cestas básicas e brinquedos em atividade alusiva ao Natal

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um total de 180 crianças e seus familiares, todos moradores da Vila Assis Brasil, zona rural de Cruzeiro do Sul, receberam do governador Gladson Cameli uma injeção de ânimo no período que antecede às festas natalinas. Na tarde desta quarta-feira, 15, o gestor atendeu, com doações de cestas básicas e brinquedos, todos os pedidos enviados aos Correios por estudantes da Escola Municipal Joias de Cristo.

Com satisfação, Cameli recebeu calorosos abraços e risos, que traduziam a gratidão de quem sabe que terá um final de ano mais digno.

“Não existe nada mais gratificante do que ver o sorriso de uma criança. É para elas que faço o que posso e preparo um Estado com mais oportunidades. Sigo acreditando que muito mais pode ser feito se houver união de todos. Eu me sensibilizo, pois para mim criança é tudo”, enfatiza o governador.

Também se fizeram presentes ao evento a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli; a titular da Secretaria de Assistência Social dos Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM), Ana Paula Lima; a gestora do colégio, Edarlene Maciel; e chefes de autarquias, secretarias e departamentos do governo.

Ana Paula Cameli agradeceu aos colaboradores pelo sucesso da Campanha “Faça uma Criança Feliz no Natal” e desejou boas festas natalinas a cada acreano. “Sinto-me mais realizada quando estou envolvida nessas ações e vejo que extraí o sorriso de uma criança. Fazemos o bem a elas e recebemos tudo de volta, em forma de bem-estar e felicidade plena. Que cada acreano tenha um feliz Natal”, deseja a primeira-dama.

Verlane Oliveira é mãe de duas crianças que receberam os presentes. Esbanjando alegria, ela afirma que é imensurável a sensação de ver a felicidade dos filhos. “Dinheiro nenhum é capaz de pagar esse momento. Só nos resta agradecer a todos que o tornaram possível. Toda a minha família terá um Natal mais alegre”, disse.

