Em Cruzeiro do Sul, criminoso é preso pela Polícia Militar minutos após furtar motocicleta

A Polícia Militar, através do GIRO/6°BPM na tarde desta sexta-feira, 31, recebeu uma denúncia via COPOM informando que uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, teria sido furtada do estacionamento do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Segundo a vítima, teria deixado sua motocicleta no estacionamento do hospital, enquanto visitava sua genitora que estava hospitalizada, ao retornar, seu veículo já não se encontrava no local, com a ajuda de populares que visualizaram o furto, conseguiu coletar informações valiosas. A guarnição já no local, após serem informados dos fatos, realizaram buscas, e poucos minutos após acionamento foi possível recuperar o veículo e prender o criminoso, que de imediato foi conduzido para o DGP de Cruzeiro do Sul, dando continuidade aos procedimentos cabíveis.

Vale destacar ainda que o conduzido teria saído recentemente da casa do menor, e depois de hoje certamente será internado novamente. A vítima foi informada dos procedimentos necessários, para reaver o seu veículo.