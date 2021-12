Em Cruzeiro do Sul, 130 multas de trânsito são divulgadas e motoristas têm 30 dias para apresentar defesa

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Cruzeiro do Sul (Semtrans) divulgou, nesta quarta-feira (29), uma lista com 130 notificações de multas.

A divulgação, segundo o decreto, foi porque as remessas físicas não chegaram até os condutores. Os motoristas têm 30 dias para apresentar defesa. A lista, contendo placa do veículo, número do auto de infração, data da infração e código da infração/desdobramento, pode ser acessada a partir da página 53 do Diário Oficial desta quarta.

O formulário de defesa da autuação deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos seguintes documentos:

Cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que conste a placa do veículo ou o número do auto de infração;

Cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação;

Procuração específica, quando for o caso;

Cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo);

Original e/ ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados.

Os endereços e formulários poderão ser encontrados e retirados no site do Detran.