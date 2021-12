Em breve você poderá chamar Uber pelo Whatsapp

-------- Continua depois da Publicidade--------

Fácil assim. O Uber está em fase de teste de chatbot oficial em sincronia com o Whatsapp para que as pessoas peçam o serviço de transporte como em um chat com amigo.

A escolha da Índia acontece por ser o maior mercado global do Whatsapp – no país de população bilionária são mais de 400 milhões de usuários do aplicativo de conversas. Isso representa mais do que o triplo do Brasil.

Com a parceria entre as empresas, o usuário não precisará sequer baixar o aplicativo da Uber – tudo é resolvido no próprio Whatsapp, do registro ao recibo e avaliação do motorista.

Outros serviços da Uber, como encomenda de comida e de compras em mercados, não foram anunciados ainda.

Os recursos que são testados na Índia tem, de modo geral, como prosseguimento o desenvolvimento da operação no Brasil, já que o comportamento digital é semelhante.

Fonte: Terra