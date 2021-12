Elizabeth Savalla deve deixar a TV Globo após 47 anos, diz site

-------- Continua depois da Publicidade--------

A TV Globo segue despedindo grandes talentos de seu elenco e o mais novo alvo é a atriz Elizabeth Savalla, que está no ar com a novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor’. De acordo com o site Veja, nesta sexta-feira (17), a atriz já está ciente que este será seu último trabalho na emissora carioca.

A artista, que já estrelou sucessos como ‘Chocolate com Pimenta’ e ‘Pai Herói’, teria sido avisada que seu contrato não será renovado. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, Savalla também ficou bastante chateada por não ter sido chamada para gravar o especial ’70 Anos Esta Noite’, um especial sobre os 70 anos das telenovelas; um indício que sua relação com o canal não vai nada bem!

Elizabeth poderá voltar à TV Globo, mas em acordo por obras. A artista estreou na emissora em 1975 no papel de Malvina na novela ‘Gabriela’. Ao todo, a senhora de 67 anos participou de mais de 30 papeis na emissora, entre séries e folhetins.

Por enquanto, nem a TV Globo e nem a atriz se pronunciaram sobre os rumores.

‘Quanto Mais Vida, Melhor’ alterou chamadas após morte de Marília Mendonça.

Allan Fiterman, diretor artístico de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’, nova novela das sete da TV Globo, admitiu que teve que alterar a chamada da atração após a morte de Marília Mendonça. A sertaneja e mais quatro pessoas faleceram no dia 5 de novembro deste ano, vítimas de um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais.

Em entrevista ao site Notícias da TV, Alan explica que eles não podem mudar toda a história da novela, que já está quase totalmente gravada, mas fizeram algumas alterações: “É uma fatalidade, a gente ficou muito triste. O que a gente conseguiu fazer foi tentar, nesse momento tão próximo do acidente, não vincular as chamadas em relação a isso. O acidente de avião é simplesmente um mote para que os personagens possam ir para o céu e terem uma segunda chance de vida. É retratado simplesmente como um gatilho para que eles possam voltar à vida”.

O autor da trama, Mauro Wilson, garante que a morte será retratada de forma leve em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’.