“Eles tentaram executar meu filho em via pública”, diz mãe de jovem baleado por policiais civis

-------- Continua depois da Publicidade--------

A empresária Suzana Maia da Silva,34 anos, mãe do jovem Luis Fernando Maia de Souza, de 22 anos, alvejado com três tiros na noite do último sábado, 04, durante operação da Polícia Civil objetivando prendê-lo, diz que os agentes não tentaram prender o filho, mas executa-lo em via pública.

Segundo Suzana, o filho tem passagem pelo Presídio e estaria foragido do sistema prisional desde o mês de junho deste ano, quando empreendeu fuga de dentro do Pronto Socorro, para onde havia sido levado para atendimento médico.

A mulher declarou que tem imagens do circuito de segurança de um imóvel que registrou a ação policia e que nas imagens em nenhum momento os agentes tentaram prender Fernando, mas que desceram da viatura atirando e que mesmo o rapaz ferido foi retirado do carro e jogado no chão, quando ainda foi alvejado mais um vez.

“Meu filho cumpria pena por estelionato, falsificação ideológica e de documentos públicos (clonagem de cartão), a polícia depois que tentou executar Luis Fernando, divulgou envolvimento com crimes que não existem. Ele errou, estava foragido, a polícia cabia o direito de prendê-lo, mas jamais de atirar para matar” disse.

“Ameaças de intimidação e morte não cessaram minha busca por Justiça”

De acordo com a empresaria, na segunda-feira,06 ela foi ao INTO em busca de informações sobre o quadro clinico do filho que se encontra internado em um dos leitos da Unidade de Tratamento Intensivo – UTI daquela unidade de saúde, mas foi recebida pela médica identificada pelo nome de Ingrid que de forma agressiva teria dito: “Não foi repassar informações da família de vagabundo, que não deveria ter saído do Pronto Socorro”

Assista vídeo:

Suzana contou a reportagem do Ecos da Notícia, que foi expulsa do INTO e policiais civis que a acompanharam até a porta de saída teria ameaçando-a de morte a dizer: Para de procurar com confusão, fica na tua, caso contrario não terá a mesma sorte de teu filho de vim parar na UTI”.

Nesta terça-feira, 07 Suzana disse que foi ao Ministério Público denunciar as ameaças e levar imagens de câmeras de segurança pública.

A mulher que também foi ferida afirma que a polícia atirou para matar

A comerciaria Jennifer Lopes Pereira, 20 anos, mãe de uma filha de Juis Fernando, também foi atingida por um dos tiros efetuados pelos policiais civis durante a operação para prender Fernando considerado foragido da Justiça.

Através de vídeo enviado a redação do Ecos da Notícia, Jennifer contou que não houve trocas de tiro e que Fernando não tentou atropelar nenhum policial.

“Eles tiveram chance de prende-lo na frente da casa da mãe dele, quando estava fora do carro, mas decidiram agir em outro lugar e com extrema violência. Atiraram para matar, se quer perceberam que outras pessoas estavam dentro do carro” afirmou

Polícia Civil nega excesso e afirma que agiu dento da legalidade

Procurada pela reportagem, a Assessoria da Polícia Civil informou que agiu dentro da legalidade e se trata de um foragido da Justiça, que durante a tentativa de prende-lo teria jogado o carro contra os agentes em devido cumprimento da Lei.

A Polícia Civil, também declarou ser direito da família procurar a Corregedoria para apurar os fatos.