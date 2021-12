Eleições 2022: TSE decide uniformizar horário e acreano votará das 6h ás 15h

Com a mudança, a votação passa a ter os seguintes horários:

Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte do Pará: das 7h às 16h;

das 7h às 16h; Acre: das 6h às 15h;

das 6h às 15h; Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h;

das 9h às 18h; todos os demais: das 8h às 17h.

A alteração foi aprovada durante a votação de resoluções que definem regras que serão aplicadas nas eleições de 2022.

A unificação do horário de votação foi proposta pelo relator, ministro Edson Fachin. O ministro citou que recebeu do Tribunal Regional Eleitoral do Acre uma proposta alternativa para a votação começar às 7h e seguir até as 16h. Segundo Fachin, o argumento utilizado pela corte foi a dificuldade de acesso. O ministro afirmou que o tema era sensível e demandava uma posição do TSE.

De acordo com a decisão do TSE, a votação dentro do país deverá seguir o horário oficial de Brasília, já no exterior os horários não serão alterados.

O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu que a mudança pode gerar transtornos, mas defendeu que é preciso priorizar a totalização do resultado.