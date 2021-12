“Ele recebe R$ 210 mil de salário”; Fla ativa modo faxina e quer negociar ‘parça’ de Filipe Luís no Flamengo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os torcedores do Flamengo esperam ansiosamente a confirmação da contratação de um novo treinador. Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Europa conversando com vários comandantes, mas ainda não há nenhum acordo feito até esse momento. Jorge Jesus, como todos sabem, é o grande desejo, mas o Mister tem contrato com o Benfica até junho de 2022.

Em outra ponta, algumas saídas em 2022 podem acontecer. Rodinei segue cobiçado por vários clubes, como São Paulo, Fluminense e Internacional, mas o jogador deixa seu futuro nas mãos dos agentes. Quem também pode sair é o experiente Renê, que joga no Mengão desde 2017.

Segundo informações apuradas por este jornalista, a diretoria flamenguista não irá dificultar sua saída em caso de proposta. A ideia é que Ramon seja o reserva imediato de Filipe Luís. O grande problema é que Renê recebe um salário considerado alto para os times que demonstraram interesse no atleta recentemente.

O jornal “Yahoo Esporte” noticiou que o lateral-esquerdo, que é muito amigo de Filipe Luís, recebe algo em torno de R$ 210 mil por mês. Com isso, o jogador quer manter os mesmos vencimentos mensais para jogar em outra equipe. Com 29 anos, o defensor é considerado um bom jogador, principalmente na parte defensiva. Mesmo sendo reserva no Fla, ele já recebeu algumas cobiças recentemente.

Seu contrato com o Flamengo irá até dezembro de 2022. Assim, o jogador poderá assinar um pré-acordo com qualquer outro time a partir de junho. Renê é bastante respeitado no Fla por tudo que construiu vestindo a camisa do Manto Sagrado e ser um atleta de grupo.

Fonte: Bolavip Brasil