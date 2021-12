Edu Guedes evacua estúdio às pressas, paralisa gravações do The Chef e confirma: “Todo mundo começou a tossir”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O apresentador preparou uma pimenta tão ardida que teve de deixar os estúdios

Edu Guedes, comandante do The Chef, busca trazer as receitas mais variadas no matinal da Band, incluindo pimentas para lá de ardidas

Recentemente, o apresentador teve de evacuar os estúdios justamente por conta da tal pimenta. O chef a colocou no fogo e seu vapor era tão forte que todos começaram a tossir nos estúdios.

Nesta sexta-feira (10), Edu Guedes cozinhava junto de um chef convidado e ofereceu o tempero para colocar na receita.

Se você quiser essa ardida aqui, meu. Ela fez história. Quando a gente fez aqui, Silvia [substituta de Lucas Salles], teve que evacuar o estúdio”, contou o apresentador da Band.

“Na hora que foi para a panela, subiu um calor aqui. Todo mundo começou a tossir… A gente estava gravando, teve que parar“, explicou Edu Guedes no The Chef.

Como resultado, o cozinheiro convidado do dia acabou negando o tempero, já que não queria se arriscar com tanta ardência.

ASSISTENTE FORA MAIS UMA VEZ

Cabe dizer que Lucas Salles, assistente de Edu Guedes, estava fora do matinal da Band esta manhã. Como dito anteriormente, Silvia foi sua substituta e ficou responsável por ler os comentários dos internautas.

Mas, calma! Na próxima segunda-feira (13), o humorista deve estar de volta à bancada. O apresentador do The Chef esclareceu que ele se ausentou pois está gravando um especial de natal em Gramado.

Inclusive, Lucas Salles só compareceu ao matinal da Band na última terça e quinta, justamente por conta das gravações externas.

Enquanto isso, Edu Guedes segue tocando o barco normalmente da sede do Morumbi. Para quem não sabe, em Gramado, está acontecendo o festival Natal Luz, e, por conta disso, alguns contratados da Band estão indo para a cidade.