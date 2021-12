“É proibido usar máscara” no Planalto, diz Bolsonaro a forrozeiros

-------- Continua depois da Publicidade--------

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (13/12) a forrozeiros que é “proibido” usar máscara no Palácio do Planalto. O equipamento de proteção é recomendado por autoridades de saúde como forma de ajudar a evitar a transmissão do vírus da covid-19.

A declaração ocorreu ao lado do ministro do Turismo, Gilson Machado, quando o chefe do Executivo recebia um grupo de artistas nordestinos durante uma apresentação de forró, momentos antes de um evento no Planalto, que comemorou o dia do Forró, o aniversário de Luiz Gonzaga e em reconhecimento do ritmo como Patrimônio Cultural do Brasil.

As imagens foram postadas nas redes sociais do presidente em uma live. “Aqui é proibido usar máscara”, disse o presidente, apontando a um dos presentes. O presidente escuta: “Eita”. E em seguida emenda: “Filma mesmo, filma”.

A covid-19 já matou mais de 600 mil pessoas no país e o mundo e o Brasil enfrenta o surgimento de uma nova cepa, a ômicron. Além de tecer críticas pelo combate ao vírus por medidas como lockdown, o presidente frequentemente critica o passaporte vacinal até mesmo para viajantes vindos de outros países e se nega a se imunizar contra a doença.

Fonte: Correio Braziliense