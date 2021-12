É fato ou fake? Saiba tudo sobre o “BBB22” que começa daqui a um mês!

-------- Continua depois da Publicidade--------

Acabou um reality show, já começa a contagem regressiva para o próximo. Falta exatamente um mês para a estreia do “BBB22“, que chegará com a missão de ser tão bom como a última edição que consagrou Juliette como campeã. Algumas novidades acerca da casa mais vigiada do Brasil já circulam por aí. Mas será que tudo é verdade? Pensando nisso, o POPline reuniu todas as informações e te diz o que é fato ou fake.

Novo apresentador

Assim que Tiago Leifert anunciou sua saída da TV Globo, começaram as especulações de quem poderia substituí-lo. Marcos Mion, que tinha acabado de entrar na emissora, logo surgiu como o nome mais provável. No entanto, os fãs do programa queria mesmo que fosse a Ana Clara. Mas, a apresentação do “BBB22” ficará no comando de Tadeu Schmidt.

É fato

Pipoca e camarote

Apesar do sucesso do “BBB21“, a edição não foi tão favorável para as celebridades, já que muitas saíram com um alto índice de rejeição, como Projota, Karol Conká e Viih Tube. Com isso, especulou-se que o “BBB22” poderia voltar com o velho formato de trazer apenas participantes desconhecidos. Porém, a Globo já bateu o martelo e confirmou que a nova edição também será dividida entre famosos e anônimos.

É fato

Reencontro

Teremos um reencontro com todos os participantes. Assim como no “BBB21”, os brothers se encontrarão para falar sobre todas as brigas e polêmicas que rolaram durante o confinamento. Ou seja, aquele episódio extra que não dá pra perder.

É fato

A casa do “BBB22” terá dois andares

Todo ano a casa do “Big Brother Brasil” passa por uma obra e para o “BBB22” não seria diferente. Através das redes sociais, Boninho já anunciou que a casa terá novidades para deixar a dinâmica do jogo ainda melhor. No entanto, nesta sexta-feira (17), o diretor do programa, mostrou o que pode ser um segundo andar da casa. Porém, essa história ainda não foi confirmada.

É fake

Novo cenário

Apesar das poucas informações sobre a nova casa do “BBB22“, já se sabe que haverá um novo espaço, que vai ser palco das dinâmicas marcantes do programa, como Provas do Líder, do Anjo, Bate-Volta e Imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais.

É fato

Botão misterioso

Teremos um botão no “BBB22“. Ainda não se sabe qual será a função dele dentro do jogo, mas o próprio Boninho fez questão de compartilhar a novidade em seu Instagram. “Aquele botão que falamos, que botão é esse? O botão que vai tá onde? Um botão que vai tá perto da porta. Um botão no Big Brother. Para que um botão no Big Brother? Esse botão vai estar lá”, declarou.

É fato

Festa do líder

A festa do líder já é um dos momentos mais especiais para os participantes do “Big Brother Brasil” e no “BBB22” ela ganhará um toque especial. Ou melhor, extra. Antes da “balada”, os participantes poderão comprar itens adicionais com suas estalecas para deixar a comemoração ainda mais turbinada.

É fato

Cinema do líder

O Cinema do Líder, agora, também poderá ser curtido pelo público de casa. A produção exibida para os brothers será transmitida na ‘Sessão Cinema do Líder’, nas noites de terças-feiras, na TV Globo.

É fato

Famosos garantidos no camarote do “BBB22”

Assim que a data de estreia do “BBB22” foi anunciada, muitos nomes foram ventilados na imprensa. Entre eles: Tiago Abravanel, Kéfera, Arthur Aguiar, Douglas Souza, Negra Li, Lexa, Di Ferrero, MC Carol e Naiara Azevedo.

É fake

De qualquer forma, ainda tem muita coisa sobre o “BBB22” que a gente ainda não sabe. Então, para ficar por dentro de tudo, só continuar de olho aqui no POPline e na Globo, a partir do dia 17 de janeiro.