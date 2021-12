Depois de ganhar o Brasileirão pela segunda vez, Galo repete dose no mata-mata e faz 6 x 1 no agregado contra o Furacão; ano mágico termina com Tríplice Coroa

O Atlético-MG repete o feito do seu maior rival, o Cruzeiro, ao garantir a Tríplice Coroa e ser campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão no mesmo ano, são os únicos times no Brasil que conseguiram a “dobradinha” nacional.

Fonte: Globo