Duas pessoas morrem após carro bater de frente com carreta na BR-364

Duas pessoas ainda não identificadas, morreram no início da tarde desta sexta-feira (03/12), após um carro bater de frente com uma carreta bitrem, no km 86, da BR-364, perímetro rural de Vilhena.

A equipe de reportagem do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia apurou, que os veículos envolvidos seriam um carro modelo Toyota Corolla de cor prata, e uma carreta carregada de milho.

Após a colisão frontal, a carreta caiu em uma ribanceira na lateral da pista, e só parou dentro de um lago.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, para socorrer as vítimas, porém duas delas morreram ainda no local, cinco pessoas feridas em estado grave, foram encaminhadas para um hospital de Vilhena.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local realizando o registro da ocorrência, e após os trabalhos de praxe da perícia técnica, os corpos foram liberados para uma funerária de plantão