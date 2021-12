Duas jiboias e uma cascavel são resgatadas em condomínio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante a manhã desta sexta-feira (10/12) o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) resgatou três cobras em diferentes locais do Distrito Federal. Por volta das 5h, militares foram acionados por moradores do Condomínio Vale das Acácias no Setor de Mansões, em sobradinho, para fazer o resgate de uma jiboia, que foi capturada e solta em seu habitat natural.

Ainda nas primeiras horas do dias, às 7h, uma cascavel foi resgatada na QNN 26, em Ceilândia. A cobra estava próxima de uma ciclovia e, por estar em bom estado, também foi solta em local seguro. Em seguida, no Parque Jardim Botânico, próximo da via, os policiais recuperaram outra jiboia. O animal estava saudável e também foi deixado em segurança na natureza.

Memória

Outras duas jiboias também foram capturadas na capital recentemente. No Setor Habitacional Jardim Botânico, uma jiboia com mais de 1,5m foi avistada por um morador na área de casa, na QI 29, Chácaras Bela vista. O animal resgatado no início da noite da última sexta-feira (3/12) foi solto pela PMDF na mata do próprio Jardim Botânico.

Também com tamanho aproximado de 1,5m a segunda cobra foi recuperada na Chácara 11 do Engenho das Lajes, na região do Gama. O animal foi reinserido na mata local em bom estado.

Fonte: Correio Braziliense