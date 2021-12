Duas escolas seguem com aulas suspensas após servidores e alunos apresentarem sintomas de Covid em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Duas escolas da rede pública estadual seguem com as aulas suspensas nesta semana após servidores e alunos apresentarem sintomas de Covid-19, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Na última semana, seis escolas chegaram a suspender as aulas em algumas turmas, mas após resultados negativos, as atividades retomaram.