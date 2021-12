Dois são presos com drogas e arma na região de Fronteira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal e o Grupamento Especializado em Fronteiras, o GEFRON, resultou na prisão de duas pessoas. A ação policial ocorreu na tarde deste sábado, 11, no quilômetro quatro no Ramal do Polo, sentido Assis Brasil.

Com a dupla, que estava em uma motocicleta, foram encontrados 1,6 kg de entorpecente e uma pistola calibre 22. Um dos envolvidos trabalha como motoaxista em Brasileia. Os acusados, que não tiveram os nomes revelados, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia.