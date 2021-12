-------- Continua depois da Publicidade--------

O artista marcou presença em um show de Tarcísio do Acordeon, mas precisou descer do palco diante da reação do público.



DJ Ivis sobe em palco e é vaiado pelo público, em São Paulo

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

DJ Ivis, acusado de agredir a ex-mulher, Pâmella Holanda, foi vaiado ao subir ao palco de uma casa noturna em São Bernardo do Campo, São Paulo, no último sábado (4).

O cantor Tarcísio do Acordeon se apresentava no local quando chamou o artista ao palco, mas o público não gostou da atitude e reagiu com vaias. Em seguida, DJ Ivis desceu do palco.

DJ Ivis foi preso no dia 14 de julho após sua ex-mulher divulgar vídeos em que o artista a espancava na frente da única filha do casal, Mel, que atualmente tem 1 ano. O cantor ficou detido por três meses no Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), na região metropolitana de Fortaleza, mas foi solto no dia 22 de outubro.

Desde que a liberdade foi concedida a DJ Ivis, ele tem tentado voltar com sua carreira artística.

Assista ao vídeo: