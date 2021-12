Discípulo flagra pastor casado traindo a esposa em praia, “Você estragando seu ministério por causa de mulher!”.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens instantâneas nesta terça-feira (07), mostra o momento em que um pastor casado, que não teve o nome divulgado, é pego no flagra com uma outra mulher, que ainda seria frequentadora da igreja onde ele ministra. O caso aconteceu em uma praia no Pará.

Nas imagens, o discípulo que flagrou o pastor afirma que só não irá divulgar o vídeo se ele sair da igreja

“Você estragando seu ministério por causa de mulher”, diz discípulo, revoltado.

O pastor implora para que o discípulo não divulgue o vídeo e a ‘varoa’, se esconde com vergonha.