Diretoria do Benfica se reúne na véspera de Natal para decidir futuro de Jorge Jesus, diz jornal

-------- Continua depois da Publicidade--------

A humilhante derrota de 3 a 0 para o Porto não deixou somente a torcida do Benfica revoltada. A direção do clube lisboeta também ficou furiosa com o resultado que eliminou o time da Taça de Portugal e pretende realizar uma reunião nas próximas horas para definir o futuro do técnico Jorge Jesus. Pelo menos é o que afirma o jornal português “A Bola”.

De acordo com a publicação, a situação envolvendo um possível retorno do treinador ao Flamengo e o fato de dirigentes do clube carioca estarem em Portugal também irritou os chefões do Benfica. Existe a hipótese de Jesus deixar o clube antes mesmo do clássico do dia 30, novamente contra o Porto, esse pelo Campeonato Português.

No início da semana, o Mister se reuniu com Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Flamengo. Porém, em entrevista ao ge, afirmou que não há chance de deixar o clube português antes do fim de seu contrato, em maio. Os cartolas rubro-negros têm previsão de retorno de Portugal exatamente após esse clássico.

Jesus mal nos clássicos

E por falar em clássicos, o portal “Mais Futebol” fez um levantamento mostrando o pífio desempenho de Jorge Jesus em dérbis portugueses desde que voltou do Flamengo para o Benfica em 2020.

Foram sete clássicos contra Sporting e Porto, com quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória. E esse triunfo veio em um jogo que não valia mais nada para o Sporting, que já tinha se sagrado campeão português por antecipação.

Fonte: Globo