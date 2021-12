Direção da escola Darcy Bezerra nega que professor esteja dando aula com resultado confirmado para Covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

A equipe do jornal Juruá Notícias recebeu na última quinta feira ,09, uma denúncia anônima com relação à escola municipal Darcy Bezerra em Cruzeiro do Sul estaria permitindo que um ou mais professores estivessem trabalhando com Covid-19.

A diretora da escola, Elizangela Braga, nega a denúncia, mas esclareceu que uma professora realmente se sentiu mal no decorrer da aula. “Nós mandamos ela pra casa. A professora foi no posto de saúde, fez o teste rápido que deu positivo, no entanto esse teste rápido está dando muito problema porque quem já tomou a vacina e faz o exame está dando um falso positivo. No mesmo momento eu acionei Comitê Covid, a equipe da Semed, conversamos, vimos a medida. A Secretaria de Saúde orientou que ela fizesse o swab e ela fez o exame particular, fez também uma sorologia automatizada. Ela fez e deu negativo no sentido de que ela não está com Covid. Ao ir no médico ele relatou pra ela que ela já teve Covid e não soube informar quando e o que ela está sentindo se são sequelas ”.

A diretora ainda informou que os pais foram avisados da situação. “Eu tenho toda a transparência possível com os pais da escola. A professora ainda está sentindo sequelas. Na escola nós usamos todas as medidas na sala de aula há bebedouros e toda a medida que tomamos é através de instruções que a secretaria de saúde nos repassou”.