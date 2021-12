Diogo Nogueira se declara a Paolla Oliveira: “Está sendo maravilhoso viver esse amor”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira seguem super apaixonados! Tanto que em entrevista a Veja Rio, nesta sexta-feira (17), o cantor foi só elogios para a amada. Os dois estão juntos desde meados deste ano, após serem apresentados por Mumuzinho.

“Está sendo maravilhoso viver esse amor. A vida está tão leve com ela, tão bacana, tão gostosa que acho que está explícito para todo mundo. Não tem pose”, afirmou o músico. O interprete de ‘Flor de Caña’ diz que se diverte com os boatos sobre sua relação: “Todo mundo quer casar a gente, já publicaram até que ela estava grávida”.

Questionado se pretende se casar com a atriz da TV Globo, Diogo desconversou: “As coisas estão acontecendo da forma que devem ser, naturalmente. Mas há muito para acontecer ainda. Quem sabe? Estamos felizes”.

Paolla e Diogo já adotaram cão juntos

O amor está no ar! Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram, em novembro deste ano, mais um membro da família: o cão Bruttus Batuque. O casal decidiu dar mais um passo na relação e encantaram os fãs, mas ainda não pensam sem se casar.

Nas redes sociais, a atriz postou uma sequência de fotos com o cãozinho e celebrou: “Mais novo morador da casa… Notem a plenitude do Bruttus Batuque ❤️ enquanto a gente tenta sair bem na foto com ele”. Diogo, por sua vez, se derreteu: “Nosso bebezao… coisa marrrrlinda!!!”.

O pagodeiro, que está divulgando a nova música ‘Flor de Caña’ inspirado na musa Paolla, já aparece nas redes sociais com o cãozinho à tiracolo. A canção, aliás, deixou Paolla completamente apaixonada: “Música para meus ouvidos. Olha ela aí gente! Agora sextou oficialmente e eu não paro de ouvir. Não são só palavras ritmadas, são atitudes e muito afeto. Obrigada pelo presente, Diogo Nogueira. Flor de Caña já está disponível nas plataformas digitais. Bora ouvir?”.